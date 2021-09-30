Порядок выезда детей за границу в России изменят

В России усовершенствуют законодательство в вопросах выезда за рубеж несовершеннолетних. МВД собирается нормативно закрепить тему в интересах ребенка.

Новации анонсировала начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, слова которой привело РИА «Новости». Она напомнила, что выезд несовершеннолетнего с территории РФ может быть ограничен по заявлению одного из родителей.

«Новации, безусловно, будут. <… > Но здесь, мы полагаем, что необходимо в интересах ребенка этот вопрос нормативно закрепить», — подчеркнула Казакова.

Она пояснила, что не разрешивший путешествие другому родителю сам сможет выезжать с несовершеннолетним — на отдых, для лечения или в других целях.

«Если же все-таки какие-то вопросы будут возникать, то это будет все решаться в судебном порядке», — заключили в МВД.

Заявления о несогласии на выезд детей за границу с июня 2019 года принимают именно в министерстве.