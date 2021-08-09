Перечислены правила въезда в недавно открывшиеся страны

Правила въезда в страны, недавно открывшиеся для российских туристов, заметно различаются. Общую информацию собрал и опубликовал сервис поездок и путешествий «Туту.ру». Все правила объединяет одно требование — неукоснительное соблюдение ограничительных антикоронавирусных мер.

Для въезда в Египет потребуется оформить визу онлайн или по прилете в аэропорту. Придется предъявить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест. Его можно за 30 долларов (2,2 тысячи рубля) сделать в аэропорту. До его получения туристы будут соблюдать самоизоляцию в отеле.

В Доминиканской Республике туристам надо вместо визы оформить на 30 дней туристическую карточку (tarjeta del turista). Туристам предложат заполнить при въезде и выезде из страны декларацию о состоянии здоровья и получить QR-код, который попросит предъявить в аэропорту. ПЦР-тесты не требуются.

Для пересечения границы Молдавии надо будет предъявить сертификат на румынском, английском или русском языках о вакцинации или результат отрицательного ПЦР-теста сроком не более 72 часов. При отсутствии документа придется соблюдать 14-дневный карантин.

Турпоездка в Бахрейн потребует оформления в аэропорту по прилете визы. Надо будет сдать ПЦР-тест и пройти 10-дневный карантин. Во время изоляции туристы сдают повторный ПЦР-анализ. В страну не пускают граждан некоторых арабских стран и тех, кто последние 14 дней был или проезжал транзитом в двух десятках стран.

Первый с 2015 года самолет, прибывший из России в Египет, приземлился в Хургаде 9 августа. На его борту находились 298 человек.