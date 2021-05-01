Порядок получения налоговых вычетов упростят в России

С 21 мая россияне смогут оформлять имущественные и инвестиционные вычеты по НДФЛ в упрощенном порядке через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Такой закон президент России Владимир Путин подписал 20 апреля.

В отличие от действующего порядка россиянам не понадобится заполнять налоговую декларацию (3-НДФЛ) и предоставлять другие документы, подтверждающие право на налоговый вычет.

Необходимые данные налоговая получит от банков, которые смогут присоединиться к такому обмену в добровольном порядке, сообщило РИА «Новости». Список банков-участников будет актуализироваться в специальном разделе на сайте ФНС.

Сроки проверки права на вычеты и возврата средств сократятся с четырех до полутора месяцев. При наличии права на получение вычета, ФНС направит в личный кабинет предзаполненное заявление для его утверждения. Налогоплательщики смогут отследить процесс получения вычета с момента подписания предзаполненного заявления до возврата налога.

В мае в российском законодательстве произойдут некоторые изменения. Майские праздники станут длиннее, изменятся страны, в которые можно улететь, и появятся новые штрафы. Собрали главные нововведения.