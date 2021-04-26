Ленивый месяц. Май изменит отдых россиян и поможет получить налоговый вычет

В мае в российском законодательстве произойдут некоторые изменения. Майские праздники станут длиннее, изменятся страны, в которые можно улететь. Появятся новые штрафы, а вот получить налоговый вычет станет проще. Собрали главные нововведения.

Долгие выходные

Президент России Владимир Путин объединил майские праздники. Изначально они должны были пройти с 1 по 3 мая, потом с 4 по 7 мая рабочие дни, а с 8 по 10 число снова отдых. Согласно указу, выходными во время майских праздников будут с 1 по 10 число.

Тем, кто будет работать с 4 по 7 мая, платить будут в обычном размере.

Такое решение власти приняли, чтобы сократить распространение коронавируса. Производственный календарь на 2021 год теперь такой:

Источник фото: телеканал «360»

Туризм

С 1 мая все прибывающие в Россию будут обязаны дважды сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Повторно сдать анализы придется в течение пяти дней с момента приезда. Между первым и вторым тестами должно пройти не менее суток.

Сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора будут проводить в аэропортах выборочное тестирование на коронавирус.

Египет

Совсем скоро Египет откроется для российских путешественников. Предположительно, страна станет доступной после 10 мая. Туры в Египет станут заменой Турции, которая ограничила авиасообщение до начала лета.

Многие россияне, которые летали к египетским пляжам через Стамбул или Анталью, прокладывали путь через Минск. Из-за этого авиабилеты в Белоруссию подорожали.

Греция

До 3 мая в Греции действуют ограничения для туристов из России. Страна принимает до четырех тысяч человек в неделю. После 3 мая, предположительно, эти ограничения снимут.

До начала мая россиянам откроют девять аэропортов вместо трех. Кроме того, туристов избавили от необходимости сидеть на карантине после прилета.

Болгария

С 1 мая для россиян откроется Болгария. Чтобы въехать в страну, потребуется одна из трех медицинских справок: сертификат о том, что человек поставил вакцину, отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном в течение полугода заболевании.

Кипр

Путешественники, которые вакцинировались от коронавируса, смогут приехать на Кипр с 10 мая без тестирования и карантина. Въезд разрешат туристам из 65 стран, в том числе из России. Россиянам надо быть привитыми вакциной «Спутник V».

Выплаты

В честь Дня Победы

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат дополнительные выплаты по 10 тысяч рублей. Деньги переведут 33,2 тысячи жителей, которые принимали участие в войне и живут в России и Прибалтике. Ветераны получат деньги вместе с пенсиями.

Пенсионерам

С мая ежемесячную прибавку к пенсии начнут выплачивать летным экипажам самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Доплаты установят в индивидуальном порядке — с учетом среднемесячного заработка и продолжительности стажа, а также с учетом средней зарплаты по стране.

НДФЛ

С 21 мая россияне смогут онлайн оформить вычет из НДФЛ (налога на доходы физических лиц) по расходам на покупку жилья, земли и по инвестиционным счетам. Нужно будет заполнить заявление в личном кабинете на сайте ФНС. Срок возврата средств составит 15 дней (ранее было 30).

В отличие от действующего порядка не понадобится заполнять налоговую декларацию (3-НДФЛ) и предоставлять другие документы, подтверждающие право на налоговый вычет.

Законы для детей

Питание

Школьники начальных классов с 1 мая смогут получить бесплатное питание. К 1 сентября 2023 года этот порядок распространится на все школы. Причем следить за питанием, возможно, смогут сами родители. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверен, что члены семьи — самые объективные инспекторы качества еды.

Высадка из транспорта

Водителей и кондукторов начнут штрафовать за высадку из транспорта детей младше 16 лет, даже если они не оплатили проезд. Размер штрафа для сотрудников: пять тысяч рублей для водителя и от 20 до 30 тысяч для должностного лица.

Перевозчикам запретили высаживать детей еще в марте 2021 года, однако в указе не были прописаны штрафы. Но с мая компаниям придется платить.

Штраф ПДД

Нарушители правил дорожного движения на железнодорожных переездах с 1 мая будут платить больше. Ранее штраф составлял тысячу рублей, а с 1 мая он составит пять тысяч. Контролировать проезд переезда будет видеокамера. Штраф выпишут только в случае, если на переезде произошло ДТП.

Цены на сахар

В конце мая истечет срок соглашений по поводу снижения цен на сахар. В середине декабря 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети договорились сдерживать цены на сахар, не делая их выше 36 рублей в опте и 46 рублей в рознице. С 31 мая цены «отпустят».