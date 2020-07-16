Жильцов коммуналок обяжут соблюдать тишину ночью. В противном случае шумных соседей ждет штраф. Депутат Госдумы Сергей Пахомов заявил «360», что размер наказания обсуждать рано.

Парламентарий назвал одной из главных проблем этого вопроса способы фиксации шума. Зачастую правоохранители приезжают на вызов, когда в квартире уже тихо.

«На сегодняшний день абсолютно четкого ответа, как зафиксировать это, не дано. Пока очень много вопросов правоприменения. Когда на них найдут ответы, можно обсуждать величину и масштабы наказания», — подчеркнул Пахомов.

Он добавил, что за скорое принятие решения выступят, вероятнее всего, те, кто попадал в похожую ситуацию. Тем не менее политик не готов оценить, насколько необходим и адекватен сегодня вопрос о денежных санкциях против шумных жильцов.

«Но порядок наводить надо. <…> На сегодняшний день единого подхода в целом не существует. Это региональные полномочия. И каждый регион сам для себя принимает решение о том, на сколько необходимо жестко подходить к вопросам тишины. Надо установить хотя бы общие рамки», — заметил депутат. Тему увеличения штрафов он назвал дискуссионной: в Госдуме обязательно это обсудят.

Пахомов обратил внимание, что инициаторы введения штрафов больше «говорят о вечеринках, чем о шуме от соседей». Парламентарий положительно оценил некоторые региональные особенности, которые хорошо сработали в стране в период связанных с коронавирусом ограничений.

«Некоторые территории, например, Московская область, достаточно четко ввели границы дозволенного. Работы и все, что связано с шумом, можно было производить только в определенные часы. И особых жалоб в комитете не зафиксировали», — заключил он.

Законопроект затронет любые многоквартирные дома. Его положения в том числе касаются жильцов коммунальных квартир. Документ обязывает их соблюдать ряд требований, в том числе и ночной режим тишины.