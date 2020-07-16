«Порядок наводить надо»: штрафы за шум для соседей бессмысленны — и вот почему
Парламентарий назвал одной из главных проблем этого вопроса способы фиксации шума. Зачастую правоохранители приезжают на вызов, когда в квартире уже тихо.
«На сегодняшний день абсолютно четкого ответа, как зафиксировать это, не дано. Пока очень много вопросов правоприменения. Когда на них найдут ответы, можно обсуждать величину и масштабы наказания», — подчеркнул Пахомов.
Он добавил, что за скорое принятие решения выступят, вероятнее всего, те, кто попадал в похожую ситуацию. Тем не менее политик не готов оценить, насколько необходим и адекватен сегодня вопрос о денежных санкциях против шумных жильцов.
«Но порядок наводить надо. <…> На сегодняшний день единого подхода в целом не существует. Это региональные полномочия. И каждый регион сам для себя принимает решение о том, на сколько необходимо жестко подходить к вопросам тишины. Надо установить хотя бы общие рамки», — заметил депутат. Тему увеличения штрафов он назвал дискуссионной: в Госдуме обязательно это обсудят.
Пахомов обратил внимание, что инициаторы введения штрафов больше «говорят о вечеринках, чем о шуме от соседей». Парламентарий положительно оценил некоторые региональные особенности, которые хорошо сработали в стране в период связанных с коронавирусом ограничений.
«Некоторые территории, например, Московская область, достаточно четко ввели границы дозволенного. Работы и все, что связано с шумом, можно было производить только в определенные часы. И особых жалоб в комитете не зафиксировали», — заключил он.
Законопроект затронет любые многоквартирные дома. Его положения в том числе касаются жильцов коммунальных квартир. Документ обязывает их соблюдать ряд требований, в том числе и ночной режим тишины.