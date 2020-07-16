Соседей по коммуналке предложили штрафовать за нарушение тишины ночью

По данным издания, документ обязует собственников жилых и нежилых помещений соблюдать требования пожарной безопасности, экологические, санитарно-гигиенические и прочие правила, а также ночной режим тишины.

Положения законопроекта касаются и жильцов коммунальных квартир. В случае невыполнения этих правил жилец может подать на своего соседа заявление.

Есть определенные нюансы, если коммуналка предоставлена жильцам организацией. Отмечается, что эта проблема особенно актуальна для столицы.

«Поэтому, если возникает нарушение покоя соседей, то собственник, в данном случае орган местного самоуправления, должен будет повлиять на жильца коммунальной квартиры или организацию, которая предоставила эту квартиру», — указала парламентарий.