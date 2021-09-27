Почти миллион рублей компенсации заплатили злоумышленники, измазавшие солидолом около 800 электросамокатов в Москве. Преступление молодые люди совершили в августе, деньги пострадавшим сервисам кикшеринга они выплатили по мировому соглашению.

О сумме компенсации за испорченные самокаты сообщил Forbes со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, эти деньги компании решили направить на благотворительность.

По данным издания, Whoosh перевела деньги фонду помощи детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата «Движение — это жизнь». «Яндекс Go» и Urent последуют этому примеру и тоже передадут средства в российские благотворительные фонды.

Соглашение о компенсации стороны подписали 17 сентября. Все испорченные самокаты после сервисного обслуживания уже ввели обратно в эксплуатацию.

По информации Forbes, атаку на самокаты совершили три москвича в возрасте 21-22 лет. Их личности установили сотрудники пострадавших компаний во время внутреннего расследования.

Вандалы измазали самокаты солидолом и черным маркером на Ленинском проспекте и Крымском Валу. Изначально было известно только о 400 испорченных транспортных средствах модели Nine bot max pro. Однако при дальнейшей проверке выяснилось, что их гораздо больше.