Неизвестный обмазал солидолом 400 кикшеринговых самокатов в центре Москвы

Московская полиция ищет злоумышленника, который обмазал солидолом 400 электросамокатов. Он испортил самокаты на Ленинском проспекте и Крымском Валу.

О порче двухколесных транспортных средств сообщил ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД. По данным ведомства, пострадало 400 самокатов Nine bot max pro. Их электронные панели были обмазаны солидолом.

Хотя самокаты были испорчены еще 26 августа, в полицию об этом сообщили только спустя пять дней. По словам заявителя, Nine bot max pro повредили около двух домов на Ленинском проспекте и еще по двум адресам на Крымском Валу. Сумма материального ущерба устанавливается. По факту случившегося проводится проверка.

По данным Telegram-канала Baza, 300 испорченных гаджетов принадлежит Urent и еще 100 — «Яндексу».

В конце августа в Санкт-Петербурге показательную расправу над кикшеринговым электросамокатом устроили на Яхтенном мосту. Молодой человек в маске сбросил его в воду. Его приятель снял происходящее на видео для TikTok. Теперь парня тоже ищет полиция, сообщал Mash.