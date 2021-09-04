Популяция амурского тигра растет в России

В России, по экспертным оценкам, обитают свыше 600 амурских тигров, и есть тенденция к росту популяции, рассказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

«Мы сейчас говорим, что более 600 особей. Потому что уровень антропогенного воздействия, браконьерства, размножения сохранился. Тенденции к росту (численности) есть. <…> Сейчас этих хищников однозначно более 600, это подтверждают данные мониторинга», — сказал Арамилев на Восточном экономическом форуме в беседе с РИА «Новости».

По его словам, если 500 тигров приносили по 80-90 тигрят ежегодно, при этом он отметил, что выживают не все детеныши, а порядка 60%, «поэтому сейчас 600 тигров должны приносить порядка 90-100 тигрят».

Более точный порядок цифр специалисты узнают после проведения сплошного учета в эту зиму, добавил Арамилев.

Амурский тигр является одним из самых редких хищников планеты, он занесен в Международную красную книгу.

Двое жителей Амурской области, которых осудили за убийство спасенного в Приморье тигра Павлика, пытаются обжаловать свой приговор, но пока безуспешно. Обвиняемые остаются под стражей и ждут, когда состоится апелляция. Однако никаких новых фактов и аргументов в их защиту нет. Арамилев объяснил, что если осужденным откажут в удовлетворении апелляции, то это окажет большое влияние на ситуацию с браконьерством на Дальнем Востоке.