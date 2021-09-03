Осужденные за убийство тигра Павлика обжалуют приговор в Приамурье

Двое жителей Амурской области, которых осудили за убийство спасенного в Приморье тигра Павлика, пытаются обжаловать свой приговор, но пока безуспешно. Об этом заявил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

«Это пример бытового браконьерства, когда люди увидели тигра и решили на нем заработать, отстрелили его и попытались реализовать части тела, что было оперативно выявлено при помощи охотнадзора Амурской области… Сейчас они пытаются обжаловать приговор, но пока безуспешно», — рассказал он РИА «Новости».

По его словам, обвиняемые остаются под стражей и ждут, когда состоится апелляция. Однако никаких новых фактов и аргументов в их защиту нет.

Арамилев объяснил, что если осужденным откажут в удовлетворении апелляции, то это окажет большое влияние на ситуацию с браконьерством на Дальнем Востоке. Ведь в данный момент приговор этим людям за преступление против краснокнижных животных — самый строгий. По мнению собеседника агентства, серьезная сумма иска и строгость наказания поможет остановить здравомыслящих людей от подобных поступков.

Тигренка Павлика и его сестру Елену забрали из дикой природы вместе с их матерью, напавшей на собак в селе в Приморье. Взрослую самку отправили в зоопарк Красноярского края, а Павлика и Елену в мае 2019 года выпустили в тайгу Приамурья.

Однако Павлика убили браконьеры. Позже по решению суда Амурской области каждый из двух жителей села Новопетровка был приговорен к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима. Также их обязали заплатить более двух миллионов рублей в счет возмещения вреда, который был причинен окружающей среде.