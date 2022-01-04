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    04 января 2022, 18:40

    ВЦИОМ: Моргенштерн догоняет по популярности Баскова

    Максим Зинкин

    Известный рэпер Моргенштерн в 2022 году подбирается по популярности к тенору Николаю Баскову. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

    ВЦИОМ: Моргенштерн догоняет по популярности Баскова

    Он сравнил Моргенштерна с яркой утренней звездой, которая ворвалась в список лучших музыкантов года.

    «Пусть и не на лидерских позициях, но уже дышит в спину Николаю Баскову. Новые ветры дуют, молодые львы врываются на сцену», — рассказал Федоров.

    Уточняется, что опрос ВЦИОМ провел в открытой форме. Участники исследования сами называли наиболее популярных артистов, по их мнению.

    В 2021 году чаще остальных респонденты называли умершего Александра Градского, вторым стал Филипп Киркоров, а тройку замкнули пианист Денис Мацуев и певица Полина Гагарина.

    Ранее стало известно, что несколько детских домов в сибирских городах были вынуждены отказаться от новогодних подарков Моргенштерна по причине карантина.