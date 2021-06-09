Популярность фишинга снизилась в России

Число фишинговых сайтов, которые кибермошенники создают для кражи денег или данных банковских карт, снизилось в России за последние месяцы. Об этом в интервью РИА «Новости» в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Наша платформа аналитической разведки киберугроз сегодня в режиме онлайн определяет фишинговые сайты. Мы за более чем полтора года выявили 16 тысяч таких сайтов в нашей стране. Это огромная цифра, конечно. Сейчас, в апреле–мае, мы зафиксировали некоторое уменьшение их числа, но все равно около ста фишинговых сайтов в неделю мы выявляем», — приводит агентство слова Кузнецова.

Собеседник отметил, что после выявления таких сайтов, кредитная организация начинает действовать с учетом места их регистрации. Если они находятся в рунете, то меры одни, если сайты находятся в юрисдикции иностранных государств, то другие.

«Единого подхода на сегодняшний день не существует. Обычно нам удается добиться блокировки фишинговых сайтов в российской зоне интернета за полтора-два дня», — добавил Кузнецов и подчеркнул, что для борьбы с некоторыми из них требуется больше времени.

Ранее глава компании Игорь Сергеенко Infosecurity a Softlne Company рассказал, что этой весной в России появилось более 150 фишинговых сайтов, которые ориентированы на путешественников. Это связано с увеличением интереса к туризму.