Популяризация религии и веры. Влад Лисовец прокомментировал скандал с украшениями Собчак

Эксперт моды и стилист Влад Лисовец заявил, что не видит особой разницы между ношением икон на груди, в виде браслета или в форме серег. Так он прокомментировал высказанное верующими православным христианами возмущение, после появления фотографии Ксении Собчак в серьгах с ликом Иисуса Христа.

Лисовец сообщил «360», что религиозные символы получили большое распространение в модной индустрии. В частности, христианские святыни или иконы, изображаемые на футболках. На подобные вещи люди обижаются только в России.

«Чем отличается изображение на серьгах от икон в автомобилях, барах, кафе и других учреждениях? Разницы никакой. Носить на груди можно, а в ушах нельзя. Религиозные символы — это тренд последних трех-четырех лет. Многие итальянские дизайнеры давно изображают святых на футболках и толстовках. На мой взгляд, это наоборот популяризация веры и религии. Это всегда выглядит успокоительно и уважительно», — отметил эксперт моды.

Влад Лисовец подчеркнул, что в России живут особые люди с особым развитием, которые во всем видят только плохое.

Люди, которые живут только страхом. Я сам с этим сталкиваюсь, потому что уже шесть лет ношу крест в ухе. Часто задают вопросы, почему ношу и какую цель преследую. Если ношу на себе, значит, с благой целью. На себя никто ничего плохого не нацепит Влад Лисовец эксперт моды

По его мнению, любой адекватный человек поймет, что только нездоровый человек будет носить на себе нечто потенциально плохое.

Источник фото: Instagram

«Традиции придуманы людьми. Мы живем в XXI веке, чем отличается крест на груди от верующего на демонстрации с плакатом в руках? Это тренд, стало очень можно. Включая старословянские слова, включая надписи „спаси и сохрани“, и тому подобное», — напомнил Лисковец.

Он добавил, что серьги с ликом Христа могу оскорбить только изначально оскорбленных людей. Ему лично смотреть на лики святых очень приятно, как и лишнее напоминание о боге.

Он признал, что Ксения Собчак, девушка известная, и она могла предположить, что вызовет подобную реакцию. Но могла об этом и не подумать, ибо нормальный здравомыслящий человек ничего оскорбительного в ношении святого лика и своего лица не увидит.

«Как можно на это посмотреть плохо? На теле живого человека, красиво, обращает внимание, напоминает о вере и боге. Впрочем, Ксения для большинства народа является раздражителем, и поэтому такая реакция не удивительна», — пришел к выводу эксперт моды.

По его мнению, верующие должны сказать ей спасибо, а не пытаться рассмотреть в ее украшениях что-то оскорбительное.

«Это примитивный, поверхностный и совсем уже из каменного века взгляд», — резюмировал Влад Лисовец.

Ожесточенную дискуссию и негативные отзывы в Сети вызвала фотография телеведущей Ксении Собчак, которая похвасталась в Instagram серьгами с ликом Христа.