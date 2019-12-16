Дешево и намеренно скандально. В РПЦ не удивились появлению Собчак в сережках с Иисусом

Протоиерей Всеволод Чаплин посоветовал телеведущей и бывшему кандидату в президенты Ксении Собчак посмотреть в глаза Иисусу, а не вешать на себя священные изображения в качестве аксессуара. Так он прокомментировал «360» фотографию Собчак в сережках с Иисусом.

Каноны церкви предполагают, что иконы существуют для молитвы перед ними, а не для украшения. В данном случае понятно, что это сделано ради хайпа. Хайп получен по полной программе, как и в случае со сценарием свадьбы, где Ксения Анатольевна стала декорацией. Наряд более безвкусен, чем платье императрицы. Увы, это все дешево и намеренно скандально Всеволод Чаплин.

По его словам, это не первый раз, когда Собчак играет со священными для православных предметами. Он вспомнил ее появление в одежде священнослужителя, а также венчание и поведение телеведущей после него. В связи с этим протоиерей посоветовал снять сережки с ушей и посмотреть в глаза Иисусу.

«Очевидно, что меняться ей надо, потому что можно сколько угодно играть, но встреча с Богом неизбежна, и лучше подготовиться к этой встрече заранее, а не бежать от нее, в том числе через такие игры», — сказал Чаплин.

Фотография появилась в Instagram Ксении Собчак. Интересно, что пользователи сразу разгадали замысел Собчак и не стали критиковать ее, а отметили, что это породит большое общественное волнение. Некоторые сравнили ее с императрицей, чего она недвусмысленно добивалась подписью к фотографии.