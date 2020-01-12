«Народ просто спивается»: Горбачев призвал отменить длинные выходные в России

Все продолжительные праздничные дни в России необходимо отменить или перераспределить. За время длинных выходных народ спивается и деградирует, уверен экс-президент СССР Михаил Горбачев.

«Я считаю, что надо отменять не только новогодние длинные каникулы для россиян, но и задуматься над отменой длинных выходных в мае. Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои», — заявил Горбачев агентству Ura.ru.

По его словам, выходные следует более равномерно распределить, например, оставить только по одному нерабочему дню среди недели.

«Мне кажется правильным, когда есть один выходной в середине недели, а потом снова рабочие дни. Я бы просто перераспределил эти все длинные выходные по календарю, вот и все», — пояснил политик.

Он отметил, что во времена его руководства страной практически не было подобных затяжных праздников и граждане жили лучше.

«Сейчас же народ просто спивается в эти длинные выходные. Особенно пагубное влияние это оказывает на провинциальные регионы, они деградируют попросту. Так что, все длинные выходные, мне кажется можно отменить без особых проблем», — заключил Горбачев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не против инициативы сделать выходным днем 31 декабря, но необходимо все проанализировать, чтобы не нанести никакого ущерба, пишет «Царьград».