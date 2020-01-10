Стала известна доля вернувшихся с отдыха россиян

По данным информагентства, после новогодних путешествий домой вернулись меньше половины россиян (40,4%). Продлить себе каникулы решили 59,6% отдыхающих. Уточняется, что большая часть путешественников задержится в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Что касается зарубежных городов, то речь идет о Дубаях, Пхукете, Бангкоке, Мюнхене и Ереване.

«Много билетов с датой возвращения в это воскресенье было приобретено в Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Симферополь, Махачкалу и Новосибирск», — уточнили в пресс-службе OneTwoTrip.