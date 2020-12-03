Попова заявила о снижении темпов распространения COVID-19

Скорость распространения коронавирусной инфекции в России снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом в основном сейчас заболевают люди трудоспособного возраста.

«Темпы прироста снижаются, но общее количество ежедневно регистрируемых случаев достаточно большое», — сказала Попова в интервью каналу «Россия 1».

Она отметила, что нынешняя ситуация остается напряженной. Наибольшее число зараженных — это люди трудоспособного возраста, от 29 до 64 лет.

Попова заявила, что «достаточно большое количество заражений» происходит на рабочем месте, откуда заболевшие приносят вирус в семьи.

Глава Роспотребнадзора также сообщила о ходе пострегистрационных исследований вакцины «Эпиваккорона», разработанной в центре «Вектор». Сейчас испытания проходят на восьми площадках в разных регионах России. По словам Поповой, всего в России разрабатывается не менее десяти вакцин от COVID-19.

3 декабря в России впервые с начала пандемии выявили более 28 тысяч новых заболевших. Больше всего положительных тестов на коронавирус в Москве (+7750 за сутки), Санкт-Петербурге (+3692), Московской области (+1193).