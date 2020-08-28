Попова рассказала, сколько пожилых умерли от COVID-19

Большинство жертв коронавируса в России — это люди старше 65 лет. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас есть группа лиц старше 65 лет, которые тоже, к сожалению, на сегодняшний день в Российской Федерации составляют больше 80% от общего числа всех погибших от коронавирусной инфекции», — сказала Попова. Ее процитировал ТАСС.

Пожилые люди входят в группу риска по коронавирусу. В большой опасности также находятся пациенты с хроническими болезнями дыхательный путей, с диабетом, раком, сердечно-сосудистым заболеваниями. Об этом говорится на сайте столичного департамента здравоохранения.

Дети не входят в группу риска. По словам Поповой, зафиксировано очень мало случаев, когда они заражали взрослых. Глава Роспотербнадзора отметила, что ситуация с COVID-19 в России сейчас находится под контролем, она оценивается как стабилизирующаяся. Темпы прироста заболевших снизились в стране почти в 60 раз по сравнению с концом марта.

За последние сутки в РФ зарегистрировали еще 4829 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии заболели более 980 тысяч россиян. Жертвами вируса стали 16 914 больных. COVID-19 побороли 798 466.