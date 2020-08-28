Число подтвержденных случаев COVID-19 в России превысило 980 тысяч

В России за сутки подтвердили 4829 случаев коронавируса у жителей 84 регионов. Часть из них — 22,8% — протекает без клинических симптомов. Всего в стране инфекцию выявили у 980 405 россиян.

Врачи выписали после лечения еще 5905 пациентов, которым удалось полностью победить болезнь. Поправились уже 798 466 наших соотечественника. С начала эпидемии из-за COVID-19 погибли 16 914 человек (+ 110 за последние 24 часа).

В первой тройке регионов по выявленным случаям за сутки оказались Москва (654 новых COVID-пациента), Санкт-Петербург (187 подтвержденных больных) и Московская область (150 зафиксированных зараженных). Далее идут Нижегородская область, где у врачей стало на 133 пациента с коронавирусом больше, и Ростовская область с 132 инфицированными.

На 28 августа в РФ провели более 35,7 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. За сутки сделано 327 тысяч тестов. Медики оставили под наблюдением 209 437 человек, у которых коронавирус пока не подтвержден.

В ВОЗ заметили, что пандемия COVID-19 оказала влияние на психическое состояние миллионов людей по всей планете. В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявили уже свыше 24 миллионов случаев заражения инфекцией. Больше всего их в США, Бразилии и Индии. Скончались 831 818 заболевших.