Попова: при отмене ограничений ухудшение ситуации с коронавирусом не наступает

В российских регионах постепенно смягчают ограничения, связанные с пандемией. Это не ухудшает эпидобстановку в стране. Об этом на видеоконференции по ситуации с коронавирусом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Хочу отметить, что все изменяющиеся показатели и все этапы снятия ограничений позволяют сегодня видеть, что при отмене тех или иных ограничений не наступает ухудшение ситуации в регионах. И это значит, что мы идем правильным путем, требования при их соблюдении позволяют двигаться дальше», — рассказала Попова.

По ее словам, темпы заболеваемости СОVID-19 в России снизились в 13 раз, а темп ежедневного прироста — всего около 2%.

По данным на 1 июня, в нашей стране выявили 414 878 подтвержденных случаев коронавируса. Из них выздоровели больше 175 877 человек.

Ранее Анна Попова рассказала, что Россия не сможет отказаться от всех ограничений в один момент. Несмотря на позитивную статистику, россиянам какое-то время предстоит соблюдать режим и выполнять рекомендации глав субъектов.