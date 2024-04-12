Общество 12 апреля 2024, 12:51 Поплавская возмутилась, что студию «Вечернего Урганта» до сих пор не демонтировали Актриса Поплавская: студию шоу «Вечерний Ургант» в «Останкино» пока не разобрали Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Актриса Яна Поплавская возмутилась, что студию шоу «Вечерний Ургант» в «Останкино» до сих пор не демонтировали. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Сегодня были на экскурсии в ТЦ „Останкино“. Водили класс наших детей в дни школьных каникул. Были очень удивлены тому, что студия „Вечернего Урганта“ до сих пор существует. Ее не разобрали. Она стоит в том же виде уже третий год», — приводит комментарий подписчика актриса.

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Возмущенный посетитель телецентра отметил, что экскурсоводы с придыханием, улыбкой и гордостью говорят об Урганте.

Ранее Поплавская посетовала на возвращение телеведущего на экран в главной роли в фильме режиссера Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал». По ее словам, «пятая колонна» старается вернуть своих «кумиров» на телевидение и в кино.

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