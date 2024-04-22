Общество 22 апреля 2024, 19:05 Понятие «молодой работник» ввели в России Путин подписал закон о молодых специалистах и работниках РИА «Новости»

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Одобренный Госдумой закон о введении понятия «молодой работник» и уточнении в получении статуса «молодой специалист» подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

Текст указа предусматривает, что молодыми специалистами признаются россияне, получившие опыт работы в период учебы в колледжах и вузах. Раньше под эту норму подпадали все люди младше 35 лет, которые после получения образования устраивались работать по специальности.

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Из-за того, что некоторые начинали свой карьерный путь в период учебы, после выпуска они не могли получить положенные молодым специалистам льготы.

Также закон ввел понятие «молодой работник». Под это определение подпали россияне до 35 лет, которые работают не по профильной специальности, но находятся на своей должности не менее трех лет. На эту категорию распространили все меры поддержки и льготы, действующие в России.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о запуске новых национальных проектов, один из которых направлен на поддержку молодежи. Глава государства подчеркнул, что это необходимо сделать ради будущего страны и формирования новой политики по воспитанию подрастающих поколений.