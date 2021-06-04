Понасенков задумал открыть музей в квартире историка-убийцы Соколова

Шоумен Евгений Понасенков покусился на квартиру историка-расчленителя Олега Соколова: он задумал там открыть музей. Об этом Понасенков рассказал сайту 78.ru.

Понасенков рассказал, что Соколов уже проиграл ему два суда. Теперь он должен возместить ему моральный ущерб, а это, по словам маэстро, «большая сумма денег». При этом Соколов не расплатился перед ним еще по первому суду.

«Служба судебных приставов каждый месяц автоматически мне перечисляет его пенсию, но это будет до скончания века, потому что у него пенсия маленькая», — сказал он.

А по новому проигранному суду на Соколове будет еще и огромная сумма издержек. Понасенков не понимает, как он будет отдавать долги.

«Скорее всего, это будет процесс описи его имущества, то есть квартиры», — отметил он.

Понасенков сразу предупредил, что не собирается жить в квартире Соколова, в которой он убил и расчленил свою молодую возлюбленную. У него есть идея получше — открыть в ней «исторический музей завистливых идиотов». И бывшему хозяину квартиру в ней будет посвящен отдельный уголок с лампадкой, по его словам.

Историка Соколова приговорили к 12,5 года колонии строгого режима за убийство и расчленение аспирантки Анастасии Ещенко, части тела которой он выбросил в реку.