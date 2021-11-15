Помощника подмосковного омбудсмена не пустили в дом престарелых в Мытищах, где издевались над пожилыми

В частный пансионат для престарелых в Мытищах приехал помощник уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой. Попасть внутрь заведения ему не удалось.

Помощник по поручению омбудсмена по правам человека неоднократно звонил в домофон, но дверь ему никто не открыл. В здание пансионата по 2-му Ленинскому переулку он так и не вошел.

«Буду решать вопрос о привлечении сотрудников ОВД, чтобы попасть туда», — заявил представитель Семеновой.

Скандал вокруг пансионата для пожилых, принадлежащего сети «Валентина», разгорелся после рассказа сиделки об отношении персонала к старикам. Женщина заявила, что пенсионеров бьют, не кормят и связывают.

Родственников пожилых в пансионат не пускают под предлогом пандемии. За ежемесячное содержание своих родных они платят от 25 до 40 тысяч рублей.

В учреждении заявили, что экс-сотрудница просто наговаривает, поскольку не прижилась в доме престарелых. Разобраться в произошедшем предстоит Мытищинской городской прокуратуре. Надзорное ведомство уже начало проверку.