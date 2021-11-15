Дом престарелых в Мытищах обвинили в издевательствах над пожилыми. Делом займется прокуратура

Бывшая сотрудница частного пансионата для престарелых в Мытищах рассказала «360» об издевательствах, которые там якобы происходят. По ее словам, стариков бьют, связывают и не кормят. В самом пансионате заявили, что сиделка не прижилась в учреждении, поэтому наговаривает. В ситуации будет разбираться Мытищинская городская прокуратура, которая уже начала проверку.

Плохое обращение с постояльцами

Анна (имя изменено — прим. ред.) — бывшая сотрудница частного пансионата для пожилых людей в Мытищах, принадлежащего сети «Валентина». Она рассказала «360», что смогла проработать там только месяц и неделю, после чего сбежала.

Они (сотрудники пансионата — прим. ред.) и бьют их, и привязывают. Хотят — кормят их, а хотят — не кормят. Там есть Рита, которая дает интервью. Я не помню, что там она набезобразничала, потому что она такая боевая бабулечка. А она (сотрудница — прим. ред.) взяла ее наверху ударила и закрыла в комнате, не выводя покушать ни вечером, ни утром Анна.

Анна предоставила видео с двумя пожилыми женщинами, проживающими в пансионате. Одна из них рассказала, что старшие сотрудники на всех постоянно кричат.

«Ира меня била. Она сильная, как мужик. Как схватит! Как бросит! Я внимания не обращаю. А чего жаловаться? Мне некому», — сказала женщина.

На втором видео сотрудница засняла другую постоялицу, которую привязали к больничной койке. «А дальше со мной что еще будут делать? Господи, лучше бы убили сразу», — сказала пенсионерка, увидев Анну.

По словам бывшей сотрудницы, пожилую женщину с видео могли только утром переодеть и дальше оставить лежать на весь день. Анна отметила, что старшие работники пансионата Ирина и Эдуард могли позволить себе плохо обращаться с постояльцами, которые им не нравились. По словам Анны, они могли бить пожилых людей, привязывать к кровати и отказываться кормить. Одну из постоялиц, утверждает собеседница, за провинность ударили, а после закрыли в комнате, отказавшись давать еду и вечером, и утром.

«Там ужасная антисанитария, там огромные тараканы и люди в чесотке», — сказала собеседница.

Коронавирус и увольнение

У пожилых людей есть родственники, но, по словам Анны, их не пускают в пансионат под предлогом коронавируса. А живут пенсионеры в частном трехэтажном доме, в котором ежемесячное проживание обходится от 25 до 40 тысяч рублей.

«У стариков близкие есть, но увидеть они это не могут, ведь есть хорошая отмазка в виде коронавируса, под которой никого не пускают. Там творят что хотят. Они могут разрешить пустить [близких] к тому [родственнику], кто сильно настойчивый, кто отслеживает, как его бабушка, папа. Тогда человека одевают, приводят в порядок, подстригают и выводят на улицу к родственнику. В дом никого не пускают», — заявила Анна.

Как рассказала собеседница, вместе с ней из пансионата уволилась еще одна сотрудница, которая успела проработать там четыре дня. «Когда мы уезжали, постояльцы хватали нас за сумки, просили остаться и говорили: „На кого вы нас бросаете?“» — призналась Анна.

«Зэковские законы устанавливаешь?»

Экс-сотрудница отметила, что старшими в пансионате якобы являются работники по имени Ирина и Эдуард, а над ними есть управляющая Наталья. Если верить Анне, то порядки в учреждении устанавливает именно эта пара, а управляющая приезжает, чтобы завезти продукты, лекарства и памперсы.

«Одну бабушку они подговорили, чтобы та сказала управляющей, что я ее била. Приезжает управляющая, спрашивает меня. Я говорю: „Вы с ума сошли? Я никого не трону, а вот они действительно бьют. С ними разберитесь“», — сказала Анна.

По словам собеседницы, ее пытались научить привязывать людей, но она отказывалась это делать, за что ее в итоге назвали слишком сердобольной, а из-за конфликтов с Ириной управляющая предложила ей подыскать другую работу. Уйти Анна решила после того, как ей якобы начал угрожать Эдуард.

«Этот Эдуард отсидел 14 лет и не так давно вышел. Я ему сказала: „Ты что здесь зэковские законы устанавливаешь?“. Он мне ответил: „Ты договоришься, что отсюда вылетишь. Я тебя завалю и выкину“. Это были его слова, поэтому я бегом-бегом вызвала милицию, такси и оттуда уехала», — заявила она.

Ответ пансионата

История привлекла внимание правоохранительных органов.

«Мытищинская городская прокуратура уже проводит проверку в отношении данного заведения», — заявили «360» в прокуратуре Московской области.

Управляющая пансионата Наталья в беседе с «360» отвергла все обвинения бывшей сотрудницы и заявила, что Анна просто не прижилась в учреждении, поругалась с сотрудниками и теперь наговаривает.

Всегда есть недовольные. Люди живут тут годами. Родственники всегда приезжали, всех проверяли, и все было нормально. Сейчас, конечно, коронавирус, мы никого не пускаем Наталья управляющая пансионата.

Наталья объяснила видео с привязанной к кровати бабушкой. По ее словам, некоторые пациенты бывают агрессивны и неадекватны, поэтому их приходится привязывать, чтобы они сами себе не навредили. Такое бывает не на постоянной основе, а, например, во время тихого часа.

«Все легли, и бабуля одна, которая в деменции, встала и пошла. Она кому-то спать не дает, кого-то толкает. Я нормальный человек. Моей маме 84 года. Никогда бы я этого [жестокого обращения] не допустила», — сказала она.

Управляющая заявила, что в октябре к ним приезжала с проверкой без предупреждения зампрокурора, а вместе с ней Роспотребнадзор и пожарные службы.

«Там было пять человек. Все проверили и посмотрели. Никаких вопросов ни у кого не возникло», — сказала она.

Завершила свои слова Наталья тем, что это частный пансионат и им невыгодно плохо относиться к своим постояльцам, ведь доход напрямую зависит от них.