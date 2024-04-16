Эксклюзив 16 апреля 2024, 20:44 В Отрадном спасатели помогали перенести мужчину весом 250 килограммов в скорую В Москве спасатели помогали перенести в скорую мужчину весом 250 кг

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Сотрудники службы спасения в Отрадном помогали медикам перенести в карету скорой помощи мужчину весом 250 килограммов. О внештатной ситуации на вызове «360» рассказал источник. Очевидец прислал кадры спасения с улицы Мусоргского в СВАО Москвы.

Вечером 16 апреля в службу спасения поступил вызов — медикам на скорой потребовалась помощь в транспортировке пациента. Мужчина, которому потребовалась экстренная госпитализация, весил 250 килограммов.

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Позже стало известно, что в процессе транспортировки мужчина скончался. Реанимационные действия бригады скорой помощи не помогли.

В Москве за последние несколько дней это уже не первый случай, когда спасателям приходится помогать в транспортировке тяжелых пациентов. Мужчину весом 300 килограммов 11 апреля доставали из квартиры через окно. Спасателям пришлось вскрыть оконные решетки и по пожарной лестнице вытащить пациента.