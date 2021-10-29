Малоимущим в России снова решили помогать продуктами

В России рассматривают идею об оказании продовольственной помощи малоимущим жителям страны. Такой шаг Минэкономразвития хочет включить в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией.

В министерстве считают, что решение позволит снизить негативное влияние подорожания социально значимых товаров российского производства. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники.

Сводный доклад правительству с разработанными предложениями Минсельхоз, Минпромторг и Минэкономразвития должны отправить к 1 ноября. Инициативы в Минэке уже сформировали. Среди них как раз упомянут запуск программы продовольственной помощи для малоимущих россиян.

Смягчить инфляционное давление в ведомстве надеются и другими методами. Например, налаживать прямые контакты между крупными торговыми сетями и фермерами. Исправит ситуацию, надеются в Минэкономразвития, и создание отдельного федерального проекта, цель которого — поддержать аграриев. В числе инициатив упомянуто и включение личных подсобных хозяйств в перечень получателей господдержки.

В Минэке также выступили за ликвидацию административных барьеров, которые мешают производителям плодоовощной продукции получать помощь от государства. Министерство указало на необходимость развивать фермерские ярмарки выходного дня, а занятым в сельском хозяйстве предпринимателям частично компенсировать затраты на модернизацию. Чтобы сократить издержки от природных рисков, аграриев можно было бы вовлекать в механизм сельскохозяйственного страхования.

Неизвестно, войдут ли все разработанные министерством меры в итоговый вариант доклада, поскольку сейчас он находится в процессе подготовки.

Необходимость оказания продовольственной помощи малоимущим российские власти уже обсуждали. Минпромторг в конце 2020 года выступил за введение так называемого потребительского сертификата. По этой программе люди с низкими доходами могли бы получить адресную помощь.