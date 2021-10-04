Банкам предложили запретить списывать долги с соцвыплат

Российским банкам предложили запретить списывать долги с социальных выплат. Для этого в Госдуму внести законопроект, который депутаты рассмотрят уже в октябре.

Госдума рассмотрим законопроект о запрете списывать долги россиян по кредитам с социальных выплат. Авторами инициативы стали первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и депутаты ГД Сергей Неверов и Андрей Исаев, написала газета «Известия».

Согласно законопроекту, предлагается также защитить соцвыплаты от списания по исполнительным документам судов. Теперь в список доходов, которые нельзя взыскать, добавят все социальные выплаты, которые предоставляются населению на основании актов президента и правительства. Речь идет в том числе о выплатах беременным женщинам и малоимущим на основании социального контракта.

При этом некоторые соцвыплаты можно направить на погашение долга. Но для этого человек должен дать свое добровольное согласие. В Центробанке заявили, что поддерживают инициативу. Регулятор активно участвует в работе над законопроектом.