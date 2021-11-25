Помочившийся на стенд с портретом ветерана блогер попал под уголовную статью

Следователи завели уголовное дело против московского блогера, который помочился на памятный стенд с фото ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова в Измайлове. Молодому человеку грозит пять лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Москве.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 354.1 УК РФ „Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников отечества, совершенные публично“», — говорится в сообщении ведомства. Расследование взяла под контроль столичная прокуратура.

Накануне молодой блогер с ником ogm4tt_aka_bamperon справил нужду на памятный стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны, установленный в московском районе Измайлово. После этого он похвастался своим «геройством» перед подписчиками в соцсетях. Правоохранители уже установили личность парня.

Позже блогер попросил прощения за свой аморальный поступок и признался в душевных муках.