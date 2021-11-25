facebook_pixel
    25 ноября 2021, 16:32

    Помочившийся на стенд с портретом ветерана блогер попал под уголовную статью

    СК Москвы: уголовное дело завели на осквернившего памятный стенд в Измайлове блогера

    Андрей Иванов

    Следователи завели уголовное дело против московского блогера, который помочился на памятный стенд с фото ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова в Измайлове. Молодому человеку грозит пять лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Москве.

    Помочившийся на стенд с портретом ветерана блогер попал под уголовную статью

    «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 354.1 УК РФ „Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников отечества, совершенные публично“», — говорится в сообщении ведомства. Расследование взяла под контроль столичная прокуратура.

    Накануне молодой блогер с ником ogm4tt_aka_bamperon справил нужду на памятный стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны, установленный в московском районе Измайлово. После этого он похвастался своим «геройством» перед подписчиками в соцсетях. Правоохранители уже установили личность парня.

    Позже блогер попросил прощения за свой аморальный поступок и признался в душевных муках.