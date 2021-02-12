Пользователи потребовали наказать стримера VjLink, издевавшегося над инвалидом

На стриме блогера Кирилла Зырянова (VjLink) из Краснознаменска едва не погиб мужчина, которого он спаивал в прямом эфире за донаты. Инвалиду также не давали спать по ночам, включая громкую музыку. В результате у него случился эпилептический припадок.

Блогер снимал происходящее, но не поспешил на помощь бьющемуся в конвульсиях человеку, сообщил РЕН ТВ. По некоторым данным, речь идет о 47-летнем Эдуарде, известном любителям треш-стримов как Моранди.

Пользователи возмутились и потребовали наказать стримера.

По данным портала «ПолитРоссия», после инцидента с Эдуардом, которого Зырянов поил почти каждый день с начала января 2021 года, запустил новый стрим. Однако блогеру пришлось оправдываться. Он сообщил, что взывал скорую, но Эдуард якобы отказался от помощи врачей. Зырянов также утверждает, что не раз предлагал Моранди пройти курс лечения от алкоголизма в платной клинике, но безрезультатно.

Сенатор и председатель Временной Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил выделить для стримов с унизительными заданиями отдельную статью уголовного кодекса.