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    11 февраля 2021, 17:54

    Пушков предложил выделить треш-стримы в отдельную статью УК РФ

    Полина Петрова

    Председатель Временной Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил занести стримы, в которых за деньги выполняют унизительные задания, в отдельную статью уголовного кодекса, написало ИА НСН.

    Пушков предложил выделить треш-стримы в отдельную статью УК РФ

    Участники треш-стримов как правило совершают с собой и со своими гостями опасные для здоровья действия. В последнее время случилось несколько происшествий в рамках таких эфиров. Одним из них стала смерть знакомой блогера Reeflay в режиме онлайн. В его отношении возбудили уголовное дело.

    Пушков подчеркнул, что стримы вызывают в российском обществе обеспокоенность.

    «Это является преступлением и со мной согласны все члены рабочей группы. Мы должны внести изменения в законодательство, которые позволят исключить треш-стримы как таковые из сферы интернет-деятельности, приравнять треш-стримы к преступлению», — пояснил сенатор.

    Он добавил, что действия, которые совершаются в ходе этих эфиров, давно криминализованы уголовным кодексом. Поправки, о которых идет речь, предлагают лишь добавить в соответствующие статьи фразу «в том числе совершенные с одновременной трансляцией в сети Интернет».

    В заключение Пушков заявил, что законодательство должно не только карать за преступления, но и предупреждать их.