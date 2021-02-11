Пушков предложил выделить треш-стримы в отдельную статью УК РФ

Председатель Временной Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил занести стримы, в которых за деньги выполняют унизительные задания, в отдельную статью уголовного кодекса, написало ИА НСН.

Участники треш-стримов как правило совершают с собой и со своими гостями опасные для здоровья действия. В последнее время случилось несколько происшествий в рамках таких эфиров. Одним из них стала смерть знакомой блогера Reeflay в режиме онлайн. В его отношении возбудили уголовное дело.

Пушков подчеркнул, что стримы вызывают в российском обществе обеспокоенность.

«Это является преступлением и со мной согласны все члены рабочей группы. Мы должны внести изменения в законодательство, которые позволят исключить треш-стримы как таковые из сферы интернет-деятельности, приравнять треш-стримы к преступлению», — пояснил сенатор.

Он добавил, что действия, которые совершаются в ходе этих эфиров, давно криминализованы уголовным кодексом. Поправки, о которых идет речь, предлагают лишь добавить в соответствующие статьи фразу «в том числе совершенные с одновременной трансляцией в сети Интернет».

В заключение Пушков заявил, что законодательство должно не только карать за преступления, но и предупреждать их.