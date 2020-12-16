Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в WhatsApp, YouTube и Telegram

Проблемы с сервисами возникли у многих жителей России, США и других стран. Пользователи Telegram рассказали, что у них наблюдаются сложности с подключением. Некоторые не могут отправить сообщения. Трудности с соединением возникли и у пользователей WhatsApp.

Что касается YоuТubе, то там проблемы с просмотром видео, со входом на сайт и с его работой. Всплеск обращений по всем трем сервисам зафиксирован после 08:00 по московскому времени.

WhatsApp плохо работает в России, Штатах, Канаде, Нидерландах, Великобритании, Австрии и некоторых странах Латинской Америки.

Проблемы с работой WhatsApp. Источник фото: сайт Downdetector

С YouTube возникли сложности в России, Японии, Малайзии, Ирландии, США. C Telegram — в России, Украине, Белоруссии, Литве, Молдавии, ряде других европейских стран, в Пакистане, Малайзии, Китае, Филиппинах.

На этой неделе люди со всего мира жаловались на работу сервисов Google.