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    14 декабря 2020, 14:55

    YouTube и другие сервисы Google перестали работать по всему миру

    Анастасия Калинина, Юлия Булыгина

    Пользователи из России и других стран сообщают о сбоях в работе сервисов Google, в том числе в YouTube. В частности, большинство жалоб на неполадки в видеосервисе пришло от жителей Германии. Информация об этом появилась на сайте Downdetector, который отслеживает нарушения в работе и отключения интернет-ресурсов.
    YouTube и другие сервисы Google перестали работать по всему миру

    UPD: в 15:30 ресурсы Google снова начали работу.

    По последним данным, о проблеме с работой в YouTube пришло уже более восьми тысяч отчетов с жалобами. В основном неполадки наблюдают жители Берлина, Гамбурга, Варшавы, Кракова, Парижа, Лондона, Стамбула, Милана, Бухареста, Дели, Бельгии и Мюнхена. Также о сбоях сообщают и жители Москвы.

    YouTube и другие сервисы Google перестали работать по всему миру | Изображение 1
    Источник фото: Downdetector

    Кроме того, незначительное количество жалоб пришло от пользователей из Сан-Франциско, Бостона, Нью-Йорка, Сиэтла, Сингапура и Токио.

    Что касается Google, то там дела обстоят чуть лучше. Пока поступило 5,5 тысячи отчетов с жалобами. По данным Downdetector, 72% пользователей жалуются на проблему с сайтом и 27% — на проблему со входом.

    YouTube и другие сервисы Google перестали работать по всему миру | Изображение 2
    Источник фото: Downdetector

    Больше всего о сбоях сообщили жители Лондона, Варшавы, Москвы, Киева, Санкт-Петербурга, Лиссабона, Испании.