YouTube и другие сервисы Google перестали работать по всему миру

UPD: в 15:30 ресурсы Google снова начали работу.

По последним данным, о проблеме с работой в YouTube пришло уже более восьми тысяч отчетов с жалобами. В основном неполадки наблюдают жители Берлина, Гамбурга, Варшавы, Кракова, Парижа, Лондона, Стамбула, Милана, Бухареста, Дели, Бельгии и Мюнхена. Также о сбоях сообщают и жители Москвы.

Источник фото: Downdetector

Кроме того, незначительное количество жалоб пришло от пользователей из Сан-Франциско, Бостона, Нью-Йорка, Сиэтла, Сингапура и Токио.

Что касается Google, то там дела обстоят чуть лучше. Пока поступило 5,5 тысячи отчетов с жалобами. По данным Downdetector, 72% пользователей жалуются на проблему с сайтом и 27% — на проблему со входом.

Источник фото: Downdetector

Больше всего о сбоях сообщили жители Лондона, Варшавы, Москвы, Киева, Санкт-Петербурга, Лиссабона, Испании.