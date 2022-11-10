Общество 10 ноября 2022, 11:28 Пенсионеры вытесняют молодую аудиторию TikTok — МегаФон Unsplash

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Единственной аудиторией TikTok с растущим трафиком оказались пользователи старше 55 лет. Это показал анализ мобильного трафика соцсети за десять месяцев 2022 года, который специалисты «МегаФона» провели с помощью инструментов BigData.

По данным исследования, с начала года мобильный трафик в сегменте пользователей TikTok старше 55 лет увеличился более чем в два раза. У пользователей в возрасте от 36 до 54 лет зафиксирован лишь несущественный всплеск интереса. В результате доля аудитории старшего и среднего возраста выросла с 23% в январе до 32% в октябре.

Специалисты отмечают значительное снижение активности молодежи, которая была традиционна для TikTok. Мобильный трафик у пользователей от 14 до 20 лет сократился на треть, от 21 до 35 лет — на 45%.

«Падение интереса к сервису молодых тиктокеров может быть связано с запретом на загрузку новых видео, который действует с весны. Теперь в TikTok можно смотреть только ранее загруженный повторяющийся контент», — прокомментировали в пресс-службе компании.

При этом в других соцсетях рост мобильного интернет-трафика среди пенсионеров увеличивается одновременно с числом пользователей всех возрастных категорий.

В 2021 году TikTok стал самым быстрорастущим сервисом в России, трафик увеличился в два с лишним раза. В 2022 году соцсеть сдает свои позиции. Активность пользователей заметно снижается с каждым месяцем.

Ранее сообщалось, что «МегаФон» откроет абонентам безлимитный доступ к маркетплейсам в день распродаж.