«МегаФон» откроет абонентам безлимитный доступ к маркетплейсам в день распродаж | 360°

Общество 09 ноября 2022, 11:19 «МегаФон» откроет абонентам безлимитный доступ к маркетплейсам в день распродаж РИА «Новости»

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Абоненты оператора сотовой связи «МегаФон» в день распродаж, 11 ноября, получат безлимитный доступ к крупным российским маркетплейсам, когда торговые площадки по традиции устраивают распродажи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Абоненты смогут совершить покупки на Lamoda, Ozon и Wildberries, не задумываясь о потраченном трафике.

Безлимитный доступ к указанным маркетплейсам подключится у всех абонентов с положительным балансом счета автоматически.

Директор по продуктовому маркетингу Дмитрий Рудских отметил, что во время масштабных распродаж 11 ноября мобильный интернет-трафик по сравнению с обычными днями возрастает в полтора-два раза. По его словам, в 2021 году абоненты «МегаФона» истратили в два раза больше гигабайт, чем в 2020 году.

Повышенным спросом у россиян в день распродаж пользуются обувь и одежда. Электроника и бытовая техника входят по вторую по популярности категорию, также люди активно приобретают книги и детские товары.

В собственном интернет-магазине «МегаФона» также стартовала приуроченная к Всемирному дню шопинга распродажа. Для клиентов действуют скидки более чем на 700 различных товаров.

Для покупок из личного кабинета необязательно вводить свои данные и регистрироваться, при этом доступна функция отслеживания статуса заказа, он обновляется автоматически.