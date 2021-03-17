Пользователи Оzоn пожаловались на сбои

Жители нескольких городов России столкнулись со сбоями в работе онлайн-платформы Оzon. Большинство пользователей (98%) столкнулись с проблемами на сайте онлайн-ретейлера.

Проблемы с сайтом и приложением начались у жителей Москвы, Санкт-Петербурга Свердловской, Оренбургской областей, Ставропольского и Краснодарского краев около 11 утра. Данные о неполадках опубликованы на Downdetector.

Подобные сбои наблюдались у Ozon также 4 марта, 14 и 17 декабря прошлого года.

UPD: В пресс-службе Ozon объяснили, что часть сервисов временно не работала из-за обновления.

«Мы публиковали обновления, из-за этого некоторые сервисы Ozon приостановили работу. Это продолжалось несколько минут, ситуацию быстро исправили, сейчас ресурс работает как обычно — можно возобновить интернет-покупки с быстрой доставкой по всей России», — сообщили «360» в компании.

Ранее стало известно, что Сбербанк отказался от покупки 30% акций Оzon, сообщил Forbes. «Сбер» был готов на сделку при цене 1,4 миллиарда долларов за всю компанию, Ozon — при цене в 2,1 миллиарда долларов. Также финансовый конгломерат настаивал на ребрендинге интернет-магазина. Один из источников Fоrbеs отметил, что после покупки крупной доли акций Сбербанком под угрозой могли оказаться финтех-сервисы, на которые компания сделала большую ставку.

В начале февраля Оzon вышел на рынок микрофинансов и учредил компанию «Озон кредит».