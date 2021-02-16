Ozon создал микрофинансовую компанию

Российский интернет-магазин Ozon выходит на рынок микрофинансов — он учредил компанию «Озон кредит».

ООО «Микрокредитная компания „Озон Кредит“» зарегистрирована в понедельник в Москве с уставным капиталом один миллион рублей. Учредителями выступают ООО «Озон Холдинг» и ООО «Интернет Решения», что следует из данных ЕГРЮЛ.

«Число наших партнеров растет, мы будем и дальше предлагать им новые продукты — об их запуске мы сообщим в момент готовности. Ozon зарегистрировал компанию и теперь займется вступлением в государственный реестр микрофинансовых организаций», — цитирует ТАСС представителя Ozon.

Микрофинансирование, или микрокредитование, подразумевает выдачу кратковременного кредита на небольшую сумму заемщику без залога и поручительства. В мире микрофинансирование существует уже более 30 лет. В основном потребителями микрофинансовых услуг являются граждане развивающихся стран и стран третьего мира.

В минувшем году количество жалоб на навязывание дополнительных услуг микрофинансовыми организациями увеличилось более чем втрое по сравнению с 2019 годом, свидетельствуют данные Банка России.

Большая часть жалоб связана с навязыванием клиентам дополнительных платных услуг. Причем цена этих услуг может достигать несоразмерных величин. Например, при займе в пять тысяч рублей могут накрутить дополнительных услуг сверху на 2,5 тысячи рублей.