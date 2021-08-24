Пользователи Яндекс Go столкнулись с проблемами с доступом

В работе приложения Яндекс Go произошел сбой. Пользователи испытывают сложности с доступом. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«У ряда пользователей могут возникать кратковременные трудности с доступом к сервису „Яндекс.Go“», — сказали в пресс-службе сервиса РИА «Новости».

В «Яндексе» заявили, что работают над устранением проблемы.

Согласно данным ресурса Downdetector, большинство жалоб стало поступать после 09:00, пик пришелся на 09:58. В этот момент было зафиксировано 206 жалоб.

Карта сбоев. Источник фото: Downdetector

Проблемы возникли у клиентов в Москве, Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде и других городах.

Пользователи пожаловались, что не могут не только искать машины, но также в приложении не отображаются цены на поездку.

Серьезный сбой работы сервисов «Яндекса» произошел в конце июля. Тогда у большинства пользователей возникли проблемы со входом в почту. Кроме того, поступали жалобы на работу сайта. Позже специалисты устранили все неполадки.