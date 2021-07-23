Пользователи пожаловались на сбой в «Яндексе»

Пользователи «Яндекса» пожаловались на сбой в работе сервисов компании. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdtetector.

Трудности начались около 14:27. Пользователи больше всего жалуются на проблемы с входом в почту (70%) и на работу сайта (30%).

Источник фото: Downdtetector

Проблемы зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Краснодаре, Екатеринбурге.

В пресс-службе «Яндекса» ТАСС подтвердили сбои в работе почтового сервиса компании.

«У некоторых пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к „Яндекс.Почте“. Наши специалисты уже работают над устранением сложностей», — сказали представители «Яндекса».

Во вторник, 20 июля, сбой произошел в работе сервиса «Яндекс.Музыка». На трудности пожаловались более 1500 человек из разных регионов России, а также в Белоруссии, Нидерландах, Германии.