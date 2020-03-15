Полуголый пьяный мужчина поскандалил в Домодедово. Видео

Нетрезвый и не совсем одетый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово. Он ругался с пограничниками. Усмирить его смогли только полицейские, которые под белые ручки увели его в участок.

Москвич возвращался в Россию из-за границы. В зале пограничного контроля он начал хулиганить и ругаться с пограничниками. Они не смогли привести его в чувство и вызвали в полицию.

«По прибытии на место сотрудников транспортной полиции мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, оголив торс, словесно конфликтовал с представителем пограничной службы», — сообщили в пресс-службе транспортного управления МВД России по ЦФО.

Полицейские попросили его успокоиться и пройти с ними в дежурную часть, но 37-летний дебошир отказался. Тогда они пресекли это силой и увели мужчину. Видео этого момента появилось в Сети.

В итоге мужчине выписали административный протокол за мелкое хулиганство. Что стало причиной конфликта между ним и сотрудниками погранслужбы, не уточняется.

Ранее две женщины устроили скандал на одном из вокзалов в Новосибирской области. Они пришли в местное кафе со своим алкоголем. Когда их попросили не пить его прямо там, они начали дебоширить.