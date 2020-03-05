Россиянкам запретили пить пиво в кафе на вокзале. Они чуть не разгромили заведение

Четыре женщины пришли в кафе на вокзале Барабинска (Новосибирская область). С собой они прихватили пиво, пить которое им там, конечно, запретили. Они пришли в ярость и начали переворачивать столы и бить витрины.

«На замечания и просьбы воздержаться от распития своего пива посетительницы отреагировали агрессивно, выражались нецензурной бранью, мешали другим пассажирам. Также женщины разбросали по полу продукты, а затем перевернули один из столиков кафе», — рассказали РИА «Новости» в сибирском управлении на транспорте МВД РФ.

Дальше — больше. Полицейские отвели агрессивных женщин в дежурную часть, составили административные протоколы за мелкое хулиганство и распитие спиртного в общественном месте и отпустили.

Они вернулись в кафе и продолжили пить и дебоширить. Одна из женщин бросила в лицо продавщице какую-то еду с прилавка и разбила ногой витрину. После этого подругам уже не отвертеться — полицейские начали проверку. Есть шанс, что против них возбудят уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». За это можно отправиться за решетку на два года.