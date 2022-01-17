Россиянам рассказали о возможности получить двойной налоговый вычет на квартиру

Супружеские пары, купившие жилую недвижимость в браке, могут получить налоговый вычет в размере 520 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал «Дума ТВ».

В том случае, если стоимость квартиры превысила четыре миллиона рублей, каждый супруг может получить вычет по 260 тысяч. Это правило не действует на тех лиц, которые купили недвижимость у родственников.

На одного человека распространяется стандартное правило вычета 260 тысяч рублей при покупке жилья стоимостью не менее двух миллионов рублей.

Ранее россиянам рассказали, как добиться снижения стоимости жилья при покупке.