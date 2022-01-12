Россиянам рассказали, как добиться снижения стоимости на жилье

Во время покупки вторичного жилья важно торговаться. Если переговоры пройдут удачно, покупателю сможет получить хорошую скидку. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на «РБК Недвижимость».

По словам экспертов, перед началом переговоров стоит изучить рынок и проанализировать цены на аналогичные квартиры. Кроме того, стоит выяснить возраст дома, а также возможность капитального ремонта. В том случае, если дом является старым и перспектива ремонта далека, то можно просить скидку. Кроме того, можно добиться снижения цены, если продавец преувеличивает площадь квартиры.