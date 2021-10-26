Все пострадавшие и семьи погибших при стрельбе в Перми получили выплаты

В Пермском крае оказали материальную поддержку всем пострадавшим и семьям погибших при стрельбе в ПГНИУ. Выплаты сделали из регионального бюджета.

Губернатор края Дмитрий Махонин отчитался о проделанной работе на презентации инвестиционных возможностей региона, которая состоялась в Москве. Об этом сообщил ТАСС.

«Все абсолютно [получили поддержку от властей Пермского края]. Я могу отвечать только за меру поддержки, которая со стороны региона предусмотрена была и со стороны федерации», — подчеркнул Махонин.

Он добавил, что денежные средства заплатили в максимально короткие сроки, в том числе пострадавшим.

Награды от пермских властей получат сотрудники полиции, медицинских университетов и психологи, оказавшие помощь при случившейся трагедии.

«Считаем, что это правильно, несмотря на то, что они отмечены на самом высоком федеральном уровне», — заметил губернатор региона.

Жители Пермского края, обратил внимание Махонин, втройне благодарны неравнодушным людям за их мужество и героизм.

В настоящее время, по его словам, ситуация с обеспечением охраны в образовательных заведениях нормальная. И в прошлом, и в 2021 году власти докупали в школы и вузы металлоискатели и рамки.

«Безопасность по периметру была обеспечена, и много чего еще было сделано для того, чтобы максимально обеспечить безопасность», — заключил Дмитрий Махонин.

Стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного исследовательского университета устроил 20 сентября студент первого курса. Шесть человек погибли, 47 получили ранения различной степени тяжести.

Молодого человека при задержании ранили. Медики ампутировали ему в итоге часть ноги. На допросе студент признал вину. Его отправили под арест на два месяца. Магазин «Оружейник», где стрелку продали оружие, оштрафовали.