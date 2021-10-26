Продавший пермскому стрелку оружие магазин оштрафовали

Суд в Перми оштрафовал магазин «Оружейник», где Тимур Бекмансуров купил оружие и патроны, на 20 тысяч рублей. С купленными там вещами он отправился в университет и застрелил шесть человек.

К такой ответственности магазин привлекли из-за того, что его хозяева не поставили в известность правоохранительные органы. Они посмотрели у Бекмансурова лицензию на оружие, в которой возраст не был указан, а паспорт просить не стали.

После стрельбы в Казани антитеррористическая комиссия Пермского края дала распоряжение, согласно которому продавцы оружия теперь обязаны сообщать в МВД обо всех покупателях, приобретающих боеприпасы, если тем было от 18 до 24 лет.

Студент первого курса Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября. В результате нападения погибли шесть человек, 47 получили ранения различной степени тяжести.

Бекмансурова остановил сотрудник ДПС, позже стрелку пришлось ампутировать конечность. Следственный комитет завел в отношении стрелка уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом. Сейчас он находится в СИЗО для инвалидов.