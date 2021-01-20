На МКС снова отказала российская система получения кислорода

На борту Международной космической станции (МКС) вышла из строя российская система получения кислорода «Электрон-ВМ». Это следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслировало NASA.

Космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами о нештатном выключении одной из двух дублирующих друг друга российских систем кондиционирования воздуха (СКВ-2) на МКС, пишет РИА «Новости».

Это является особенностью работы системы, позже пояснил «Роскосмос». В госкорпорации также отметили, что включение системы планируется в ближайшее время.

В ходе переговоров, Рыжиков сообщил в ЦУП об отключении «Электрона-ВМ». Систему на днях уже пытались включить, но она вскоре отказывала.

Небольшая утечка воздуха на МКС была обнаружена в сентябре 2019 года. Осенью 2020 года ее скорость возросла в пять раз. В результате экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности. Космонавты несколько дней были изолированы в российском сегменте станции.

Утром 16 января стало известно, что поиск второго места утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на МКС прекращен до середины февраля. Протекающий отсек был изолирован.