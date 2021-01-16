Космонавты приостановили поиск второго места утечки воздуха в модуле «Звезда» на МКС

Поиск второго места утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) прекращен до середины февраля. Сейчас протекающий отсек изолирован. Об этом рассказала директор отдела по МКС в штаб-квартире НАСА Робин Гатенс в ходе заседания консультативного совета НАСА.

«До прибытия следующего „Прогресса“ мы изолировали этот отсек (промежуточная камера модуля „Звезда“ — прим. ред.) и будем периодически надувать его, когда давление в нем будет опускаться ниже допустимого уровня», — передает РИА «Новости» ее слова.

Она отметила, что компоненты воздуха для восполнения его утечки доставят на американском грузовом корабле в следующем месяце. Запуск грузового корабля «Прогресс МС-16» запланирован на 15 февраля.

Небольшая утечка воздуха на МКС была была обнаружена в сентябре 2019 года. Осенью 2020 года ее скорость возросла в пять раз. В результате экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности. Космонавты несколько дней были изолированы в российском сегменте станции.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.