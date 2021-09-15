Получающие выплаты за «сельский стаж» пенсионеры смогут сохранить их при переезде

Россияне, которые получают надбавку к пенсии за «сельский стаж», смогут сохранить ее при переезде в город. Об этом сообщили в пенсионном фонде, рассказало радио «Комсомольская правда».

Сейчас надбавка за «сельский стаж» составляет 25%. Она полагается тем, кто получает страховую часть по старости и инвалидности, а также имеет стаж работы в сфере сельского хозяйства не меньше 30 лет.

Теперь эту надбавку можно сохранить при переезде в город. Также она сохранится, если поселение вошло в состав города в связи с расширением границ.

Поправки начнут действовать с 2022 года.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты заявили об изменении правил назначения пособий родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет, а также пособий на детей от трех до семи лет. Теперь объективной причиной для отсутствия заработка будут считать беременность — от момента постановки беременной женщины на учет до родов.