Правила назначения пособий на детей от трех до семи лет изменятся в России

До конца года изменятся правила предоставления пособия на детей от трех до семи лет и пособия родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет. Министерство труда и социальной защиты дополнит перечень объективных причин отсутствия заработка беременностью.

В ведомстве сообщили, что теперь объективной причиной для отсутствия заработка будет считаться период от момента постановки беременной на учет до родов. Об этом сообщило министерство в Telegram-канале.

«Пособия назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости и „правила нулевого дохода“: наличие у взрослых членов семьи заработка (зарплата, стипендия, доход от предпринимательства, пенсия) или отсутствие доходов по объективным жизненным обстоятельствам», — сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что иногда причиной отсутствия заработка становится беременность, особенно если она протекает тяжело и мама по состоянию здоровья не может работать.

Ранее стало известно, что пособия по беременности и родам в России станут начислять автоматически с 2022 года.