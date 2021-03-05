«Полтора года изучали»: российский разведчик рассказал о поимке шпиона

Российский разведчик Валерий Бодряшов рассказал, как занимался поимкой одного шпиона. Следить за мужчиной пришлось полтора года, но в итоге он оказался связан с иностранными дипломатами.

«Мы полтора года изучали, разрабатывали его. Выявляли его связи, смотрели за его перемещениями, как он ездил из города в город по нашей стране, приобретал секретные предметы и информацию», — рассказал член совета ветеранов московского управления ФСБ «Вечерней Москве».

Он добавил, что шпиона удалось уличить в связях с дипломатами. Кроме того, мужчина работал на военного атташе посольства одной из стран. Шпион покупал ценную для себя информацию. Когда именно разведчик работал над этим эпизодом, он не уточнил

По словам Бодряшова, в России чаще пресекают террористическую деятельность, чем ловят шпионов. Он отметил, что за год могут раскрыть всего одно дело по шпионажу. Более того, бывает так, что сведения по подобным делам «поступают один раз за всю жизнь подразделения, которое этим занимается».

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